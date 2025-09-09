1
ROSSANO, María Del Carmen
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
ROSSANO, María del Carmen. - A un año de tu ausencia física, te recordamos y amamos por siempre. Te extrañamos mucho. Tu marido y tu hijo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Interna en el conurbano: cuánto aportaron al triunfo peronista los intendentes de Axel Kicillof y los de Cristina
- 3
Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos
- 4
Los posteos de Britney Spears que preocupan a sus allegados: desorden, heces de perro y una cita que salió mal