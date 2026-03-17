RECORDATORIOS

✡ SABBAGH, Moises (Musa) Z.L., falleció el 17 de marzo de 1991. - La vida fue demasiado buena con nosotros: nos permitió haberte tenido como padre, pero no lo fue con vos llevándote antes de los 60 años mientras casi todos, ya los superamos. Te extrañamos, como siempre. Tu familia.

Avisos fúnebres

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