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SABBAGH, Moises
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LA NACION
RECORDATORIOS
✡ SABBAGH, Moises (Musa) Z.L., falleció el 17 de marzo de 1991. - La vida fue demasiado buena con nosotros: nos permitió haberte tenido como padre, pero no lo fue con vos llevándote antes de los 60 años mientras casi todos, ya los superamos. Te extrañamos, como siempre. Tu familia.
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