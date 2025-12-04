1
SACONI, Enrique Hugo, Arq.
LA NACION
RECORDATORIOS
† SACONI, Enrique Hugo, Arq., q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 4-12-2011. - A 14 años de tu partida, estás siempre en nuestros corazones y te extrañamos. Henriette, Micaela, Francisco, Franco, Laura, Josefina, Sebastián, Lupe, Mateo, Catalina y Julia.
