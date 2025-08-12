RECORDATORIOS

† SCHIPANI, José Luis. - Querido hermano, ya pasaron once años de tu partida, pero tu recuerdo cada día es más fuerte. Te llevo en mi corazón y tu luz me ilumina siempre. Adriana.

SCHIPANI, Jose Luis. - A 11 años de tu temprana partida, te amamos y extrañamos cada día. Tu energía, generosidad, fuerza, humor, valores, enseñanzas y el profundo amor que nos diste sostienen nuestro camino. Amor eterno. Tu esposa Rut, tus hijos Andy, Cinty y Pablito y tus nietos Oli, Benja, Tomi y Cata.

