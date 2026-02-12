1
SILVETTI, Luis Gerardo
RECORDATORIOS
✝ SILVETTI, Luis Gerardo, q.e.p.d. - A cuatro años de su partida, le recordamos con el amor de siempre. Cristina, Paula, Gunter y Frederic.
