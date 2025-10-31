RECORDATORIOS

✡ SNEIBRUN de FIRSTENFELD, Irene Rosalía, Z.L. - A cuatro años de tu partida te conservamos en nuestro recuerdo permanente y en nuestros corazones. Tus hijos, Norman y Brenda, tus nietos Agustín e Ian, tu esposo Alfredo, yerno Martín, nuera Soledad, consuegros Gloria y Jorge y amigos.

Aviso publicado en la edición impresa