STAUDT, Martha Facio De
† STAUDT, Martha Facio de, q.e.p.d., falleció el 7-8-2010. - A 15 años de su partida, sus hijos, Guillermo, Carina y Alejandro, junto con sus nietos y bisnietos la recuerdan con amor y elevan una oración por ella.
