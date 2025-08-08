RECORDATORIOS

† STAUDT, Martha Facio de, q.e.p.d., falleció el 7-8-2010. - A 15 años de su partida, sus hijos, Guillermo, Carina y Alejandro, junto con sus nietos y bisnietos la recuerdan con amor y elevan una oración por ella.

