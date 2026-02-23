LA NACION

STELLA, Antonietta

RECORDATORIOS

STELLA, Antonietta, falleció en Roma, el 23-2-2022. - Rodolfo Ravioli la recuerda con infinita admiración e inmenso cariño.

