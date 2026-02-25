STOLOVITSKY COLB, Mario Alberto
RECORDATORIOS
✡ STOLOVITSKY COLB, Mario Alberto Z.L., falleció un dia como hoy 8 de Adar. - Papi gracias por todo. Tus hijos Gabriela y Javier.
