VIDELA, Alejandro
RECORDATORIOS
"VIDELA, Alejandro, 18-4-55 - 29-12-2025. - ""Dale a tus seres queridos alas para volar, raíces para volver y razones para quedarse"" (Dalai Lama).¡Hola Ale! Seguimos extrañándote aunque te vemos a diario. ¡Te queremos! Myriam y Victoria López."
