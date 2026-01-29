RECORDATORIOS

"VIDELA, Alejandro, 18-4-55 - 29-12-2025. - ""Dale a tus seres queridos alas para volar, raíces para volver y razones para quedarse"" (Dalai Lama).¡Hola Ale! Seguimos extrañándote aunque te vemos a diario. ¡Te queremos! Myriam y Victoria López."

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa