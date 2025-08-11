1
VIGNA DE SERPA GUIÑAZÚ, María Rosa
LA NACION
RECORDATORIOS
† VIGNA de SERPA GUIÑAZÚ, María Rosa, falleció el 15-3-2014. - En el día que sería tu cumpleaños, toda la familia te recuerda con inmenso amor.
LA NACION
