VILLAMIL HUME, Baldomero Alejandro
RECORDATORIOS
† VILLAMIL HUME, Baldomero Alejandro. - A tres años de tu partida, te recordamos con el cariño de siempre. Tatiana, hijos, nietos y bisnietos.
