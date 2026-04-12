SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ABADI, Pablo Daniel. - Con nuestros hijos y nietos, Sol y Alan, Dany y Flor, Toto, Ema y Juana, te despedimos con mucha tristeza. Agradecemos a la vida todo lo lindo vivido juntos. Nos acompañará para siempre. Nissette Ades.

✡ ABADI, Pablo Daniel, falleció el 11-4-2026. - Roby y Ruth Wagmaister te despiden con cariño acompañando la hermosa despedida llena de amor y cuidado de tus hijos Dany y Flor, Sol y Alan y tus nietos Ema, Juana y Antonio. Disfrutaste la vida con plenitud. Ahora descansa en paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa