SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ABADI, Pablo, Z.L. Su hermano José, Jacqueline y sus hijos Valeria, Alberto y Fernando lo despiden con tristeza y acompañan a sus hijos Sol y Daniel con mucho cariño.

✡ ABADI, Pablo. - Silvia, Raimundo y sus hijos lamentan la pérdida del querido Pablo y acompañan a Sol y Daniel en su dolor. Te recordaremos siempre.

ABADI, Pablo. - A mi querido amigo. Con dolor. Alberto Loschi.

✡ ABADI, Pablo. - Marcelo y Marta Salusky lamentamos su fallecimiento y acompañamos a Sol y Dani con cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa