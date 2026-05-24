ABERG COBO, Mercedes

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - Sus amigas del Ocean despiden con mucha tristeza a su querida amiga Mercedes, ejemplo de mujer y madre, siempre optimista y muy generosa, ya descansa en paz. Inés Apellaniz, Adelita Battilana, Vicky Canale, Patricia Acuña de Canale, Adriana Chalbaud, Peque Fonrouge, María Gowland, Ivone Lupotti, Mercedes Miguens, Nené Macome, Carola Pavlovsky, Pamela de La Torre, Cristina Méndez, Marcela Murray, Mercedes Mondes de Oca, Mónica Molina, Angelita Nevares, Susy Obligado, Magdalena Paz Anchorena, Mónica Muruzabal, Magda Somoza, Teresita Salvati, Cristina Ungaro, Amalia Tedin y Sara Vanosi.

✝ ABERG COBO de VILLA LARROUDET, Mercedes, q.e.p.d. - La comisión directiva del Ocean club y sus socios despiden a Mercedes y acompañan a su marido Juan Carlos, hijos y nietos con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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