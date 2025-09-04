SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Su cuñado Manuel Candia, sus sobrinas María y Lucía y Pablo Ponce Peñalva y sus sobrinos nietos rezamos en su memoria y lo despedimos con mucho cariño.

ACHAVAL, Alejandro. - Máximo y Sofía Weil de Speroni, sus hijos Sofía y Momo, Tobías y Martu y Matilde Ocampo de Weil acompañan a José Ramón y su familia con un fuerte abrazo.

† ACHAVAL, Alejandro. - Martín Reynal y Graziela Taquini despiden con tristeza a Alejandro y acompañan a Graciela y sus hijos con mucho cariño y oraciones.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Sus sobrinos Juan, María Eugenia y Gabriela Curutchet y sus familias despiden al tío Ale con cariño y acompañan a Graciela, sus hijos y familiares en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

† ACHAVAL, Alejandro. - Conrado y Stella Etchebarne e hijos acompañan a Graciela y Flia. con mucho cariño y ruegan una oración por su memoria.

† ACHAVAL, Alejandro. - Emilia y Mónica acompañan con muchísimo cariño a su amiga Graciela y a sus hijos.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Su hermana Ana Achaval de Pereda, sus hijos y nietos despiden a Alejandro con todo cariño.

† ACHÁVAL, Alejandro. - Jacinta de Achával, Marcos Ball, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Graciela y a sus primos y ruegan una oración en su memoria.

† ACHÁVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Acompañamos a Graziela, Alejandro (h.) y hermanos con todo cariño y pedimos oraciones por Alejandro. Belén y Juan José Blaquier.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Su mujer Graciela Curutchet; sus hijos Alejandro y Dolores González Calderón, Tomás y Susan Marples, Ernesto y Teresa De Stefano y José y Agustina Garcia Oliver despiden con todo amor a Papo, agradeciendo su generosidad y larga vida.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Sus nietos Josefina, Alejo, Sofía, Mateo, Tomasito, Jackie, Nico, Bebu, Ine, Dolly, Nacho, Felix, Sebas, Zelmi y bisnietos recordarán con mucho amor a su generoso y tan presente abuelo.

