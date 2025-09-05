SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ACHÁVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Federico Zorraquin e Isabel de Anchorena, y sus hijos, acompañan a Tommy y Susan (a.) en la despedida del muy querido Alejandro.

† ACHÁVAL, Alejandro. - Ofelia Marta Nicholson y su familia despiden al querido Alejandro y abrazan a Graciela y a sus hijos con muchísimo cariño.

† ACHAVAL, Alejandro. - Jose Moreno Hueyo despide a un gran querido amigo.

† ACHAVAL, Alejandro. - Sean Achával y Andrea Lanusse despiden con tristeza al tío Alejandro y abrazan con mucho amor a Graciela e hijos.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Despedimos a Alejandro con gran pena y los mejores recuerdos. Tantas vacaciones y reuniones familiares compartidas con los Cocos, ya seguro han de estar unidos en un eterno abrazo. Acompañamos con enorme cariño a los queridos Gra, Ernie y sus hermanos. Los De Stefano.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Domingo y María Carmen Riglos de Torralva, hijos y nietos acompañan a Graciela y sus hijos, y despiden con pena a su amigo, rogando una oración en su memoria.

† ACHAVAL, Alejandro. - Margarita Olivera junto a sus hijos acompañan a Graciela e hijos y despiden a Alejandro con mucho cariño, después de tantos años de amistad.

ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Diego y Mercedes Cantilo de Yofre lo despiden con gran tristeza, acompañando a Graciela con cariño.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Ernesto y Simona Allaria e hijos acompañan a José con muchísimo cariño.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Juana Ramos Oromí de Allaria e hijos acompañan con mucho cariño y oraciones a José y Agustina y a toda la familia Achaval.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Bea y Aldo Fabbri despiden con tristeza a Alejandro y acompañan a Graciela y a sus hijos con mucho cariño.

† ACHAVAL, Alejandro. - Nora y Manuel Sacerdote abrazan a Graciela con cariño y oraciones.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Estela y sus hijos del Sel Holmberg despiden a Alejandro y abrazan a Graciela, Ana y los Achaval con el cariño de toda una vida.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Jorge y María Marta Salvat acompañan a Graciela y familia con todo cariño.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Nicolás Benvenuto y Eleanor Fernández Picchio acompañan a Alejandro (h.), Alejo y familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

† ACHAVAL, Alejandro. - Ernestina A. de Bustamante acompaña a Graciela con muchísimo cariño y a toda su familia.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Los integrantes del estudio García Pullés & Calatrava Abogados participan el fallecimiento del señor padre de su socio Alejandro de Achaval y ruegan una oración en su memoria.

ACHAVAL, Alejandro. - Meme Vigil de Zorraquin y sus hijos Luisa, Federico, Victoria y Ramón acompañan con mucho cariño a Graciela y a toda la querida familia Achaval en la despedida de Alejandro, un amigo de toda la vida.

† ACHAVAL, Alejandro. - Carmela Achaval despide a su tío Alejandro con cariño y abraza a Graciela y los chicos.

† ACHAVAL, Alejandro. - Gerardo y Marta Segura lo despiden con mucha tristeza.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Santiago y Rita Sánchez Elia acompañan con cariño a Graciela y sus hijos en este triste momento.

† ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Acompañamos con mucho pesar a Félix y Bicho, Jose, Agustina, Sebas y Zelmi. Un abrazo fuerte. Martín y Ana Filgueira, Pili y Maca, Rochi y Fran.

† ACHAVAL, Alejandro. - Josefina y Pablo Quirno despiden a Alejandro y acompañan a sus amigos Joe y Agus y a todos los queridos Achaval.

