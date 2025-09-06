LA NACION

ACHAVAL, Alejandro

Avisos Fúnebres
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - María Cristina Saravia de Dupont despide a su gran amigo y acompaña a Graciela y sus hijos con cariño y oraciones.

ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Acompañamos a la familia de Alejandro y agradecemos el tiempo y el compromiso brindados a nuestra compañía. Saludan con respeto, el directorio y los ejecutivos de Holcim Argentina.

ACHÁVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Elena y Mariano Grondona lo despiden y acompañan con mucho cariño a Graciela.

ACHAVAL, Alejandro. - Querida Graciela, te hago llegar un abrazo muy fuerte y oraciones en este momento de tanto dolor. Graciela M. P. de Ricciardi.

ACHAVAL, Alejandro. - Pedro y Vicky Achaval (as.) despiden a su tío Alejandro con mucho cariño y abrazan a Graciela y los chicos.

ACHAVAL, Alejandro. - Marion y Freddy Carlés despiden con tristeza a Alejandro y acompañan a Graciela y sus hijos con mucho cariño.

ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as.) lo despiden con tristeza y acompañan con afecto a Graciela e hijos en este momento de dolor.

Aviso publicado en la edición impresa

