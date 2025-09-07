LA NACION

ACHAVAL, Alejandro

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ACHAVAL, Alejandro. - Te vamos a extrañar, querido Alejandro. Un abrazo para Graciela. Dennis y Marie Claire Brook.

ACHAVAL, Alejandro, q.e.p.d. - Serena Palmer (a.); sus hijos Tomás y Sofía Escalante (as.), Muffy Prentice y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento, recordándolo con afecto, disfrazado de Santa Claus para todos los chicos del barrio en PDE, y acompañando con mucho cariño a Grace y familia en este momento desgarrador, rezando oraciones en su eterna memoria.

ACHAVAL, Alejandro. - La Terraza despide a su querido socio y exintegrante de la comisión directiva con mucha tristeza y acompaña a Graciela y todos los Achaval con cariño.

