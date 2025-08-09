1
ACUÑA, Carlos Hugo, Dr
† ACUÑA, Carlos Hugo, Dr, falleció el 7-8-2025. - Tu primo hermano Jorge Angione y Sra. Edith Rodas e hijos Alicia y Carlos te despiden con el profundo dolor que sienten y acompañan con el mayor afecto a Elsa, Malena, hermanos Julio, Stella Maris y familias. Nos vemos hermano.
