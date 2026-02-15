SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ADLERSTEIN, Carlos, Dr., q.e.p.d. - Fernando Valdovino y Flia., y todo el equipo de Ambiental Estudios y Servicios Ambientales SRL, EySA, acompañan en el sentimiento a Nelly, Gaby, Cecilia, Marcelo, nietos y demás familiares. Despedimos a quien fuera un mentor y pionero de la gestión ambiental y social de grandes proyectos hidroeléctricos, energéticos, mineros, etc. desarrollados en el país y Latinoamérica. Su pasión, profesionalismo, compromiso, creatividad y dedicación en la inspiración de innumerables jóvenes profesionales de las más diversas disciplinas para la gestión sustentable a lo largo de décadas de trabajo deja una huella que nos permite recordarlo con el mismo entusiasmo que nos compartió.

