1
ADLERSTEIN, Carlos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ADLERSTEIN, Carlos, Dr., q.e.p.d. - Fernando Valdovino y Flia., y todo el equipo de Ambiental Estudios y Servicios Ambientales SRL, EySA, acompañan en el sentimiento a Nelly, Gaby, Cecilia, Marcelo, nietos y demás familiares. Despedimos a quien fuera un mentor y pionero de la gestión ambiental y social de grandes proyectos hidroeléctricos, energéticos, mineros, etc. desarrollados en el país y Latinoamérica. Su pasión, profesionalismo, compromiso, creatividad y dedicación en la inspiración de innumerables jóvenes profesionales de las más diversas disciplinas para la gestión sustentable a lo largo de décadas de trabajo deja una huella que nos permite recordarlo con el mismo entusiasmo que nos compartió.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Con artistas para todos los gustos y mucho público, cerró la primera jornada del Cosquín Rock 2026
- 3
Los bloques de Pro y la UCR objetan el polémico artículo de la reforma laboral que introduce cambios en el régimen de licencias
- 4
La encuesta que revela la fortaleza de los hermanos Milei: qué lugar ocupan políticos y empresarios