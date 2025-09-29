LA NACION

AGEITOS, Antonio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGEITOS, Antonio, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - Tu mujer Ana María; tus hijos Miguel, María y Diego; tu hijos políticos Nicolás, Camila y Marina y tus nietas Victoria, Pilar, Serena y Cala te despiden con mucho cariño y agradecidos por todo tu amor.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
    1

    Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

  2. Revocan la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros, entre ellos su número dos a nivel nacional
    2

    Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas

  3. El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas, políticas y una investigación judicial
    3

    El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial

  4. Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
    4

    Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre

Cargando banners ...