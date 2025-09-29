1
AGEITOS, Antonio
† AGEITOS, Antonio, q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - Tu mujer Ana María; tus hijos Miguel, María y Diego; tu hijos políticos Nicolás, Camila y Marina y tus nietas Victoria, Pilar, Serena y Cala te despiden con mucho cariño y agradecidos por todo tu amor.
