SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGOSTO, Alicia Teresa Riera de. - Con profundo dolor, acompañamos a Gabriela Agosto, miembro de la comisión directiva de ALPI por la partida de su mamá a la casa del Señor. El equipo de ALPI abraza tu corazón y el de tu familia, acompañándolos en esta inmensa tristeza y que su luz y su sonrisa permanezcan siempre en el recuerdo de quienes la amaron.

✝ AGOSTO, Alicia Teresa Riera de. - Mónica Rivera, Analía del Franco, Silvia Mercado, Teresa González Fernández, Julio Bárbaro, Carlos Campolongo y Mariano Caucino acompañan a Gabriela y familia en este triste momento y piden una oración para su querida madre.

Avisos fúnebres

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