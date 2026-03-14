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AGOSTO, Alicia Teresa Riera de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGOSTO, Alicia Teresa Riera de. - Con profundo dolor, acompañamos a Gabriela Agosto, miembro de la comisión directiva de ALPI por la partida de su mamá a la casa del Señor. El equipo de ALPI  abraza tu corazón y el de tu familia, acompañándolos en esta inmensa tristeza y que su luz y su sonrisa permanezcan siempre en el recuerdo de quienes la amaron.

AGOSTO, Alicia Teresa Riera de. - Mónica Rivera, Analía del Franco, Silvia Mercado, Teresa González Fernández, Julio Bárbaro, Carlos Campolongo y Mariano Caucino acompañan a Gabriela y familia en este triste momento y piden una oración para su querida madre.

Avisos fúnebres
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