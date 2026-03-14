1
AGOSTO, Alicia Teresa Riera de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGOSTO, Alicia Teresa Riera de. - Con profundo dolor, acompañamos a Gabriela Agosto, miembro de la comisión directiva de ALPI por la partida de su mamá a la casa del Señor. El equipo de ALPI abraza tu corazón y el de tu familia, acompañándolos en esta inmensa tristeza y que su luz y su sonrisa permanezcan siempre en el recuerdo de quienes la amaron.
✝ AGOSTO, Alicia Teresa Riera de. - Mónica Rivera, Analía del Franco, Silvia Mercado, Teresa González Fernández, Julio Bárbaro, Carlos Campolongo y Mariano Caucino acompañan a Gabriela y familia en este triste momento y piden una oración para su querida madre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Trump dijo que EE.UU. ejecutó “uno de los bombardeos más poderosos” contra objetivos en la isla iraní de Kharg
- 3
Encontraron una metrópolis subterránea: removieron 40 toneladas de tierra y tenía 50 metros cuadrados
- 4
Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, en vivo