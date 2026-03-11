1
AGRASAR, Eduardo Luis,
✝ AGRASAR, Eduardo Luis, q.e.p.d., 10-3-2026. - Su esposa Zulma Rugolo, su hija Florencia y sus nietos Nicolás, Gerónimo y Justo Cilley participan con tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ AGRASAR, Eduardo Luis, q.e.p.d., 10-3-2026. - Sus sobrinos Sergio, Jovita, Cecilia, Segundo, Julia, Jimena, Cruz, Margarita y Ariel Agrasar participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia.
