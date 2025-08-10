LA NACION

AGREST, Gustavo

AGREST, Gustavo, Z.L., falleció el 9-8-2025. - Los miembros de Usina de Justicia despedimos con cariño y gratitud al esposo de nuestra presidenta Diana Cohen Agrest y al papá de Ezequiel Agrest. Abrazamos a sus hijas Julia y Greta, a Santiago y a sus nietos. Un miembro fundador de Usina de Justicia.

AGREST, Gustavo. - Despedimos a nuestro querido amigo Gustavo y abrazamos a la distancia a Diana, Greta y Julia. Con cariño, Viviana y Ariel.

AGREST, Gustavo, Z.L. - Marcos Aguinis, Federico Andahazi, Alejandro Borensztein, Gonzalo Garcés, Willy Kohan, Santiago Kovadloff, Alfredo Leuco, Fanny Mandelbaum, Jorge Ossona, Silvia Plager, Fernando Polack, Daniel Sabsay, Julián Schvindlerman, Jorge Sigal, Diana Sperling, Noga Tarnopolsky, Diana Wang, Miguel Wiñazki y Claudio Zuchovicki participan su partida con gran dolor y abrazan a Diana Cohen Agrest y familia.

