† AGUERRE, Norberto Tristán, 8-11-2025. - Oscar, Alejandra Vignart y sus hijos Denise, Juan Martin y Juan Pablo lo despiden con gran pesar y ruegan una oracion en su memoria.

† AGUERRE, Norberto Tristán, q.e.p.d., 8-11-2025. - Tu esposa Yen Vignart, tus hijos Guillermo, Patricia Sruoga, Fernando y tus nietos Sol, Sebastián y Carolina te despiden con profunda tristeza.

