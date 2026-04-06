1
AGUIAR DE SOLMESKY, María Griselda
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUIAR de SOLMESKY, María Griselda, q.e.p.d. - Luis Kenny y familia acompañan con cariño a Sergio y sus hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 3
Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”
- 4
La hija de Michael Schumacher rompió el silencio sobre el accidente de su padre y reveló qué la ayudó a salir adelante