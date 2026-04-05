SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ AGUIAR de SOLMESKY, María Griselda, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra gran y querida amiga, acompañando a Sergio, Martín, Andrés, Ana, Candelaria y familiares en tan doloroso momento. Jorge y Elisa Diaz de Vivar de Noro Villagra, hijos y nietos

✝ AGUIAR, María Griselda, q.e.p.d. - El CEMIC y el IUC lamentan el fallecimiento de la esposa del Dr. Sergio Solmesky y lo acompañan a él y su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria y por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa