1
AGUIAR, María Griselda
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ AGUIAR de SOLMESKY, María Griselda, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra gran y querida amiga, acompañando a Sergio, Martín, Andrés, Ana, Candelaria y familiares en tan doloroso momento. Jorge y Elisa Diaz de Vivar de Noro Villagra, hijos y nietos
✝ AGUIAR, María Griselda, q.e.p.d. - El CEMIC y el IUC lamentan el fallecimiento de la esposa del Dr. Sergio Solmesky y lo acompañan a él y su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria y por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago
- 3
Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
- 4
A diez años del día en que el rock se volvió literatura: Bob Dylan y un Nobel que enfureció a los académicos