SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUILAR, Juan Manuel. - Queque, Gabriela, Rafael y Damián Baigún lamentan profundamente su fallecimiento y abrazan muy fuerte a su madre Mabel y a sus hermanos Fernando, Gonzalo y Gastón por esta irreparable pérdida.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa