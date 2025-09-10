SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† AGUIRRE, Emiliano, q.e.p.d. - Martín y Josefina Lanusse de Durand; sus hijos Martín y Sole, Fina y Fede, Nico y Nina, Agus y Teru, Juan y Bar; sus nietos Durand Velasques, Robin Durand, Durand Laprida, Durand Ray y Durand de Souza abrazan con muchísimo cariño a todos los Aguirre Durand y sus familias.

† AGUIRRE, Emiliano. - Quienes formamos parte de Negocios de Hacienda y Negocios de Granos acompañamos con afecto a Emi y a su familia en este doloroso momento, y pedimos una oración por el eterno descanso de su padre.

Aviso publicado en la edición impresa