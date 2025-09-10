LA NACION

AGUIRRE, Emiliano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

AGUIRRE, Emiliano, q.e.p.d. - Martín y Josefina Lanusse de Durand; sus hijos Martín y Sole, Fina y Fede, Nico y Nina, Agus y Teru, Juan y Bar; sus nietos Durand Velasques, Robin Durand, Durand Laprida, Durand Ray y Durand de Souza abrazan con muchísimo cariño a todos los Aguirre Durand y sus familias.

AGUIRRE, Emiliano. - Quienes formamos parte de Negocios de Hacienda y Negocios de Granos acompañamos con afecto a Emi y a su familia en este doloroso momento, y pedimos una oración por el eterno descanso de su padre.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre
    1

    Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025

  2. Confirman que llegará a Buenos Aires el primer vuelo con expulsados desde EE.UU.
    2

    Confirman que llegará a Buenos Aires el primer vuelo con expulsados desde EE.UU.

  3. La selección cerró las Eliminatorias con una caída en Ecuador por 1-0 y Otamendi fue expulsado
    3

    La selección argentina perdió por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias

  4. Caputo dio su veredicto sobre el dólar, las reformas estructurales y las elecciones que vienen
    4

    Caputo dio su veredicto sobre el dólar, las reformas estructurales y las elecciones que vienen

Cargando banners ...