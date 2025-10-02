SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Jorge, tus amigos del Belgrano Day School 65 te despiden con gran tristeza: Fidel Abinzano, Ricardo Alvarez de Toledo, Alberto Arizu, Jorge Claypole, Jorge Colombres, Antonio Fernández Sanz, Ricardo Frers, Javier González Fraga, Ricardo Hardcastle, Willy Jacobs, Pedro Kudrnac, Jorge López, Enrique López Lecube, Jorge Otamendi, Sergio Pasqualini, Jacinto Peralta Ramos, Tano Piccaluga, Julián Rooney, Ricardo Sibilla, Jorge Simón Padrós, Lorenzo Smith, Henry Taratuty y Alberto Vázquez Ramos.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Administración Vernet Basualdo & Sansot, despide con mucha tristeza a su amigo Jorge, y acompaña a Sandra y familia en este triste momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - Se durmió en la paz del Señor. Coqui y Verónica; sus hijos Inés y Rafa, Sofi y Rafa, Delfi y Rami, Manu y María y nietos participan la partida de Jorgito y acompañan a Sandra y familia con mucho dolor. Descansá en paz Jorgito.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - El directorio y personal de Harrington y Lafuente SA. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - Se durmió en la paz del Señor. Sussy Ducos; sus hijos Verónica y Coqui, Juan y Rosario, Rodolfo y Daph, Helena, hijos y nietos, despiden con profundo dolor a Jorgito y acompañan a Sandra y familia en este triste momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido Jorge, padre y marido ejemplar. Nos cuesta encontrar palabras que alcancen a expresar lo que significó para nosotros. El fue el corazón de nuestra familia. Un hombre íntegro y generoso. Su ejemplo nos acompañará siempre, como una luz que no se apaga. Descansá en paz, papá. Te vamos a extrañar. Tu familia: Sandra, Exequiel y Clari, Josefina y Vincent, Maite y Nacho, Matías y tus nietos. Sus restos serán inhumados hoy jueves 2 de octubre, a las 10, en el Parque Memorial de Pilar.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Arturo Acevedo y sus hijos Arturo y Agustina, Geraldine y Roberto, Agustina y Pablo, Tomás y Mechi despiden con cariño a Jorge y acompañan a Sandra y los chicos en este triste momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Ángel y M. Angélica Pruzzo lo despiden con mucho dolor, y acompañan con cariño a Sandra y a sus hijos en este triste momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - El directorio y personal del Centro de Consignatarios de Productos del País lamentan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy jueves 2 de octubre, a las 10, en el Parque Memorial de Pilar.

† AGUIRRE URRETA, Jorge F., q.e.p.d. - Su hermana M. Inés Aguirre Urreta y sus hijos Ignacio Etchart y Candelaria Keegan, Jimena y Miguel Curi y sus nietas Elena e Isabel Curi despiden a Jorgito con mucho cariño y acompañan a Sandra y sus hijos Josefina, Exequiel, Maite y Matías en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Roberto J. Arancedo y María P. de Arancedo acompañan a Sandra y familia con mucho cariño.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Ignacio Gómez Alzaga participa con pesar su fallecimiento y abraza a Sandra, Ezequiel y Matías en este difícil momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Juan Ducos y Rosita Ruiz Guiñazú de Ducos participan su fallecimiento, acompañan a Sandra e hijos y ruegan una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Patsy y Guillermo despiden a Jorge y acompañan a Sandra y familia con mucho cariño.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Coteco Bravo e Inés Bassa de Bravo, con sus hijos Sebastián y Dolores Petracchi, Dolores y Cristian Bonadeo Miguens, Soledad y Tomás Morea, Ignacio y Maite Aguirre Urreta, y nietos, acompañan a Sandra y familia, rogando a Dios oraciones por su alma.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - El directorio y personal de Jorge Aguirre Urreta SA lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge, su presidente y fundador, acompañando a toda la familia Aguirre Urreta en este momento de dolor y elevando una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - El directorio de Mercado Agroganadero SA y su personal participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Con mucho cariño, estamos junto a Sandra y los chicos en la despedida de Jorge al cielo. Se fue en brazos de Sta. Teresita; será recibido allá con la alegría que supo cultivar y sembrar acá entre nosotros. Todo nuestro cariño está para acompañarlos en presencia y oración, compartiendo la tristeza de un adiós y confiando en un reencuentro en el amor celestial. Marcela Antoniazzi, Carmela y Pablo Benegas, María y Miguel Ferreccio, Cristina y Raúl Guevara, Socorrito y Guillermo Hang, Dolores y Martín Ibarbia, Dominique y Francisco Inverso y Linette y Oscar Sansot.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Marcia y Diego Ibarbia lamentan mucho su fallecimiento y acompañan a Sandra e hijos y Flia. en su dolor. Lo recordaremos con mucho cariño y rogamos oraciones en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. participa con mucho pesar el fallecimiento de su estimado colega Jorge Aguirre Urreta. Destacando su profesionalismo y su hombría de bien. Transmitimos nuestras profundas y afectuosas condolencias a sus familiares y a su equipo de trabajo.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de Veleros Clásicos despide con tristeza los restos de su socio.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Los primos Poli despiden con tristeza al querido Jorgito.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Claudia y Julio Ordoñez participan el fallecimiento del querido Jorge y abrazan a Sandra e hijos en este difícil momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Con profundo dolor participamos el fallecimiento de Jorge y pedimos una oración en su memoria. Irene Pilar Ruiz de Azumendi, Martina Azumendi y Rocarial S.A.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - María y Miguel Ferreccio y todos sus hijos despedimos a Jorge con gran tristeza y acompañamos a Sandra y su familia en este triste momento. Jorge te vamos a extrañar pero recordaremos siempre tu alegría contagiosa y tu enorme corazón.

