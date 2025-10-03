SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Te abrazamos Sandra, tus amigas jardineras del grupo Jacarandá: Patsy Luro, Dolores Ockecki, María Cabezas, Fabiana Schafer, Gabriela Flores Piran, Isabel Inchauspe, Eva Silberberg, Jane Best, Ana Mujica, Diana Ezcurra, Beatriz Santa Coloma e Ilse Schiele. Siempre juntas. Mucha fuerza.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - ¡Adios Jorge, querido amigo! Te fuiste como viviste, con alegría. Te fuiste con la serenidad de la misión cumplida. Enrique, Cecilia, Marcos Lopez Lecube y Flia. acompañan a Sandra, Ines y sus hijos con todo cariño y rezan por el.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Josefina Vivot y personal de Vivot Escribanía lo despiden con gran tristeza y acompañan a Sandra y familia con sus oraciones.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A., participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Isabel, Juan M. Bonomi, hijos y nietos despiden al querido Jorge y acompañan a Sandra e hijos cariñosamente.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Irene Pilar Ruiz de Azumendi, Martín Azumendi y Rocarial S.A., con profundo dolor, participamos el fallecimiento de Jorge y pedimos una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Patricia Pinnel, su hijo Marcos y familia, junto a Roberto lo despiden con cariño y acompañan a Sandra y familia en este momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Martín, Maite, Celia y Javier Santurtun e hijos despiden a Jorgito y acompañan a Sandra e Inés y a sus hijos con mucho cariño.

† AGUIRRE URRETA, Jorge. - Guillermo J. Mc Call despide a Jorge con gran dolor y acompaña a su familia en este triste momento.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Tristán y Damasia de Villalobos, lo despiden con gran pesar y acompañan a Sandra y Flia. con todo cariño.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Los integrantes de la Administración Villalobos acompañan a su familia y colaboradores y ruegan una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 1-10-2025. - Juan José Okecki y Dolores Casal de Okecki participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - El directorio de Monasterio Tattersall S.A. acompaña a la familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - El directorio y personal de Agromil S.A. y Curamalan S.A. lamentan su partida y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Carlos Curi, Blanca Nofal y sus hijos y nietos participan su fallecimiento, acompañan a Inés, Jimena e Ignacio y a Sandra y familia en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su memoria.

† AGUIRRE URRETA, Jorge, q.e.p.d. - Vieri Antinori, Inés Aramendi e hijos acompañan a Sandra y su familia en este triste momento y rezan una oración en su memoria.

