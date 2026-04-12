SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ALALUF, Jorge, Z.L. - Con profundo dolor participamos su fallecimiento. Julio, Mónica, Horacio y Mimi Jarak, hijos y nietos.

✡ ALALUF, Jorge. - Te vamos a extrañar toda la vida, querido Jorge. Matias, Clara, Clari y Cande Eickert.

✡ ALALUF, Jorge. - Dani y Graciela Altman, Martín y Susy Gicovate, Edu y Susy Groisman, Marcelo y Marta Salusky, Nissette Ades y Alberto Irigoyen despedimos con mucha tristeza a nuestro queridísimo amigo Jorge y acompañamos a Eva, a sus hijos Joaquín, Lucy, Maia y nietos con amor.

ALALUF, Jorge, (El Turco). - Muy tristes de despedir a nuestro querido amigo, tío y gran amigo del Gordo. Te extrañaremos siempre. Pachu, Caro y Fede

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa