SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ALALUF LIEBLING, Jorge Ignacio, Z.L. - Susy y Joe Shayo y Valeria Jusid despiden al querido Jorge y acompañan en este triste momento a su amiga Eva y a sus hijos Joaquín, Lucía y Maia. Lo vamos a extrañar.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa