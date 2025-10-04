LA NACION

ALBACETE, Carlos E., q.e.p.d. - Hilda e Iñaki González García, Ana y Julio Naveyra y Graciela y Alberto G. Maquieira acompañan sentidamente a Cheche, a sus hijos Martín, Pilar, Belén, Gastón y Pato y nietos en este doloroso momento.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - Lamentando profundamente su partida y lo recordamos por su gran profesionalismo y caballerosidad. Gran amigo y gran persona. Acompaño con gran afecto a su familia. Daniel Werthein.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - Ana, Julio y Ramón Naveyra y Vicky Di Prospero despiden con sumo dolor al muy querido amigo, profesor, digno profesional y presidente del consejo profesional de Ciencias Económicas. Acompañan con oraciones a Cheche y sus hijos.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - Son muchos los años en que hemos transitado juntos el camino. Gran profesional, amigo dilecto, ha marcado rumbos. Nuestro pesar compartido con toda su querida familia a quienes abrazamos con todo afecto y solidaridad. Fafi & Adrian Werthein.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - El Grupo Werthein participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en estos tristes momentos.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - El directorio de Experta Art participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - El directorio de Experta Seguros participa con honda pena su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - Darío Werthein lo despide con honda pena y acompaña a su familia en tan triste momento.

ALBACETE, Carlos E., q.e.p.d. - Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste S.A. lamentan profundamente el fallecimiento de quien fuera, durante muchos años, integrante de su comisión fiscalizadora y ruegan una oración en su memoria.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - Lucas Werthein acompaña a la familia en tan triste momento y despide a Carlos con mucha pena.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - Fabián Suffern lo despide con mucha pena y acompaña a la familia en tan doloroso momento.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - Ricardo Ferreiro lo despide con hondo pesar y acompaña a la familia en este triste momento.

ALBACETE, Carlos, q.e.p.d. - Roy Humphreys participa con mucha pena su fallecimiento y acompaña a la familia en este triste momento.

