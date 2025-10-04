SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ALBACETE, Carlos Eduardo, q.e.p.d., falleció el 2-10-2025. - El Círculo de Profesionales de Ciencias Económicas participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Fue querido amigo y destacado dirigente de Lista Azul, CPCECABA, presidiendo en diversas oportunidades la mesa directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

† ALBACETE, Carlos Eduardo, Dr., q.e.p.d., falleció el 2-10-2025. - Grupo Bautec, su presidente, directorio y todo el personal te despedimos con mucha tristeza. Nunca olvidaremos tu gran profesionalismo, consejos fundamentales y calidad humana. Fuiste uno de los mentores de lo que hoy somos. Querido Carlos, que Dios te reciba a su lado.

† ALBACETE, Carlos Eduardo, Dr., q.e.p.d., falleció el 2-10-2025. - Luis Oyuela acompaña a la familia Albacete en este triste momento. Carlos, nunca olvidaré lo que fuiste para mi crecimiento profesional durante más de treinta años. Que Dios te bendiga.

Aviso publicado en la edición impresa