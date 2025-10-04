LA NACION

ALBACETE, Carlos Eduardo

ALBACETE, Carlos Eduardo, q.e.p.d., falleció el 2-10-2025. - El Círculo de Profesionales de Ciencias Económicas participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Fue querido amigo y destacado dirigente de Lista Azul, CPCECABA, presidiendo en diversas oportunidades la mesa directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

ALBACETE, Carlos Eduardo, Dr., q.e.p.d., falleció el 2-10-2025. - Grupo Bautec, su presidente, directorio y todo el personal te despedimos con mucha tristeza. Nunca olvidaremos tu gran profesionalismo, consejos fundamentales y calidad humana. Fuiste uno de los mentores de lo que hoy somos. Querido Carlos, que Dios te reciba a su lado.

ALBACETE, Carlos Eduardo, Dr., q.e.p.d., falleció el 2-10-2025. - Luis Oyuela acompaña a la familia Albacete en este triste momento. Carlos, nunca olvidaré lo que fuiste para mi crecimiento profesional durante más de treinta años. Que Dios te bendiga.

