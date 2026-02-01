SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALBERDI, Clara. - Marcela y Cecil, Ignacio y Agustina, Beltran y Paula, Franca, Florian, Sibila, Andina, Nina, y Vera despiden a Abu con eterno amor. Su responso es hoy, a las 11, en el Cementerio Parque Memorial.

✝ ALBERDI, Clara. - Dolores, Baltasar y Francisco Cullen abrazamos a Franca y Marcela y despedimos a Clara con mucho cariño.

✝ ALBERDI, Clara. - Querida Clara, recordando los tantos momentos vividos juntas, tu hermana Inés, junto al Vasco, Martin, Victoria, Sofía, Nechi y nietos, te despedimos con todo el amor que siempre nos diste.

✝ ALBERDI, Clara, q.e.p.d. - Sus primos Cristina y Guillermo Diaz Alberdi despiden a Clara con mucho cariño y acompañan a Inés en este triste momento.

✝ ALBERDI, Clara. - La despedimos abrazando a Marcela, Ignacio y Beltrán. Inés y Ricardo Cavanagh.

✝ ALBERDI, Clara. - Eduardo Blaquier y Lucia de Anchorena e hijos despiden con mucho cariño a Clara, acompañando a sus hijos y nietos.

✝ ALBERDI, Clara. - Jorge y Raquel Lavalle Cobo abrazan a Inés con todo cariño y despiden a Clara con oraciones.

✝ ALBERDI, Clara. - Calú Dabancens y familia la despiden con mucho cariño, agradecen haber compartido su buena onda y abrazan a los chicos, nietos y hermana.

ALBERDI, Clara. - Marina, Inés, Nieves y sus familias despiden a la querida Clara, acompañando a sus hermanos Ignacio y Beltrán con inmenso amor. Abrazan con cariño a todos sus sobrinos.

✝ ALBERDI, Clara, q.e.p.d. - ¡Adiós querida Clara!. Muchas gracias por tu cariño, siempre te recordaré. Marian Zuberbuhler.

✝ ALBERDI, Clara, q.e.p.d. - Jackie, Solange y Verónica despiden a Clara y acompañan a Inés, Ignacio, Beltrán y Marcela con mucho cariño.

✝ ALBERDI, Clara, q.e.p.d. - Zulemita Grosso la despide con cariño, acompañando a Inés y a toda la familia.

✝ ALBERDI, Clara, q.e.p.d. - Marcos Chiappe y Magdalena Berisso de Chiappe acompañan a Inés y familia con el cariño de siempre y sus oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa