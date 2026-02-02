LA NACION

ALBERDI, Clara

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALBERDI, Clara. - Adriana y Julio Zuberbühler acompañan a su ahijada Marcela y hermanos, recordando todos los buenos momentos vividos con Clara en La Paz.

ALBERDI, Clara, q.e.p.d. - Juana Hoeffner despide a Clara con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.

ALBERDI, Clara. - Carlos y Chuny Anzorreguy acompañan a Inés y a toda la familia con mucho cariño.

ALBERDI, Clara. - Nachi, un enorme abrazo a vos, a Agustina y a tus hermanos. Vic y Fernando Mihanovich.

