SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALBERT, Gerardo Adolfo, falleció 8-8-2025. - Pastita Palacios y José Maria Peña (as.), Manuel y Vero, Francisco y Rocío, Santiago y Leticia, nietos y bisnieta lamentan la partida de su hermano Gerardo, acompañan a Amalita y los chicos y ruegan una oración por el descanso de su alma.

† ALBERT, Gerardo Adolfo, falleció el 8-8-2025. - Tu hermana Micha Albert y sus hijos Nicolás, Dolores y Mercedes Echezarreta y familias te despedimos con mucho amor.

Aviso publicado en la edición impresa