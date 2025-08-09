SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ALBERT, Gerardo. - Santiago Lynch, Silvia Solari, sus hijos Santiago y Fátima Albert, Agustina y Juan Pablo Di Benedetto, Cecilia y Emiliano Buranello, Florencia y Francisco Santamarina, Victoria y Hernán Costa Ezcurra y nietos lo despiden con tristeza y acompañan a toda su familia con mucho cariño.

† ALBERT, Gerardo. - Eduardo Barchi, Ricardo Etcheverry, Tito Minorini Lima y Rómulo Pelliza, sus amigos, despiden a Gerardo con oraciones y acompañan a su familia.

† ALBERT, Gerardo, q.e.p.d. - Jorge y Mara Chiesa, Carlos y Marta Chiesa y Argentino y Florencia Molinuevo despiden con tristeza a Gerardo, recordando los lindos momentos vividos desde hace tantos años y acompañando a Amalia y familia con mucho cariño.

† ALBERT, Gerardo. - A Amalita y familia, tus amigas de toda la vida, Cecilia, Sonia, Mecha, Victoria, Gloria, Dolores , Florencia, Inés y María, rezamos y te acompañamos con todo nuestro corazón.

