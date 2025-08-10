LA NACION

ALBERT, Gerardo

ALBERT, Gerardo. - Eduardo, Maité Casabal e hijos acompañan a Amalita, hijos y nietos en este triste momento, recordando al querido Gerardo con mucho cariño.

ALBERT, Gerardo. - Juan C. y Silvia Repila con sus hijos Ana, Nicolás y Mariano y su ahijado participan con tristeza su fallecimiento, recordando su generosidad y tantos años con lindos momentos compartidos. Acompañamos con cariño a Amalita y familia.

