ALBERT, Gerardo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ALBERT, Gerardo. - Eduardo, Maité Casabal e hijos acompañan a Amalita, hijos y nietos en este triste momento, recordando al querido Gerardo con mucho cariño.
† ALBERT, Gerardo. - Juan C. y Silvia Repila con sus hijos Ana, Nicolás y Mariano y su ahijado participan con tristeza su fallecimiento, recordando su generosidad y tantos años con lindos momentos compartidos. Acompañamos con cariño a Amalita y familia.
