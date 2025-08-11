1
ALBERT, Gerardo
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ALBERT, Gerardo. - Mónica Méndez de Casabal, sus hijos Félix y Gretel, Javier y Mili acompañan a Amalita, hijos y nietos con cariño y oraciones.
† ALBERT, Gerardo, q.e.p.d. - Mercedes Miguens, Fredy Güiraldes, hijos y nietos lo despiden con tristeza y abrazan muy cariñosamente a Amalita y su familia.
† ALBERT, Gerardo, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens, hijos y nietos abrazan con el cariño de toda una vida a Amalita, hijos y nietos.
