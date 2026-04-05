SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ALEMÁN DE URQUIZA, Justo José, q.e.p.d., 1 de abril de 2026. - Su esposa, hijos y nietos participan su fallecimiento. Confortado con los auxilios de la santa religión, ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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