ALEXANDER, Karin De
ALEXANDER, Karin de, q.e.p.d. - Mara Gechter, hijos y nietos despiden a Karin y abrazan a todos los Alexander con muchísimo amor.
