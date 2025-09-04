LA NACION

ALLENDE, María Mercedes (Mecha)

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALLENDE, María Mercedes (Mecha), q.e.p.d., 3-9-2025. - Su hermana María Josefina; sus sobrinos Santiago, Flavia, Victoria, María José y Carlos; sus sobrinos nietos Koko, Felipe, Agustina, Mumi, Salvi, Milagros, Marcos, Gonzalo, Sofía, Santi y Horacio la despiden con mucho cariño. Se realizará un responso hoy, 18 hs., en la parroquia San Benito de Palermo.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. En julio, los argentinos  compramos y vendimos dólares
    1

    En julio, los argentinos  compramos y vendimos dólares

  2. Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
    2

    Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes

  3. Preparan una profunda reforma regulatoria para el mercado de capitales
    3

    Obsoleto, innecesario o redundante: preparan una profunda reforma regulatoria para el mercado de capitales

  4. Pampita sorprendió al revelar qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella
    4

    Pampita sorprendió al revelar qué estrella de Hollywood se negó a sacarse una foto con ella: “Lo entendí”

Cargando banners ...