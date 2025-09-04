1
ALLENDE, María Mercedes (Mecha)
† ALLENDE, María Mercedes (Mecha), q.e.p.d., 3-9-2025. - Su hermana María Josefina; sus sobrinos Santiago, Flavia, Victoria, María José y Carlos; sus sobrinos nietos Koko, Felipe, Agustina, Mumi, Salvi, Milagros, Marcos, Gonzalo, Sofía, Santi y Horacio la despiden con mucho cariño. Se realizará un responso hoy, 18 hs., en la parroquia San Benito de Palermo.
