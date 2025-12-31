LA NACION

ALLEVIN DE BREA, María Luisa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALLEVIN de BREA, María Luisa. - Sus nietos Delfi, Mili, Lulu, Lucas, Emma, Salva, Cheli y Anuki despiden con gran cariño a su querida abuela Añi, agradeciendo toda su dedicación y amor.

ALLEVIN de BREA, María Luisa. - Su esposo Jorge, sus hijos Valeria, Jorge, Sebastian, Francisco, Paula y Erika y sus nietos participan el fallecimiento de Luli e invitan a una oración en su memoria. Luli fue una gran mujer, madre y abuela de una familia extraordinaria que ella formó. Gracias. ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra!.

