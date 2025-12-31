1
ALLEVIN DE BREA, María
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ALLEVIN de BREA, María, q.e.p.d. - Querida Luli A., cuánta tristeza nos da tu repentina partida. Siempre te recordaremos por tu generosidad y apertura dispuesta a recibir a tus amigas de la Promoción 1963 del Colegio Mallinckrodt. Que María te reciba en sus brazos y que cubra con su manto a tu linda familia.
† ALLEVIN de BREA, María, q.e.p.d. - Los socios y el directorio de Martindale Country Club lamentan el fallecimiento de su socia y acompañan a su familia en estos momentos.
