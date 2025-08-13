SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ALLIS, Norma Alicia, q.e.p.d. - El Juzgado Nacional Comercial 6 despide con profundo dolor a una gran mujer, y acompaña cariñosamente a su querida hija Dra. Silvia Gurvicius, una gran profesional que los honra con su dedicación, responsabilidad, valiosa labor y afecto entrañable.

