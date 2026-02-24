ALMADA ACEVEDO, Laura,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ALMADA ACEVEDO, Laura, q.e.p.d., 22-2-2026. - María Laura y Martín Brie; sus hijos Josefina y Juan Alonso, Gonzalo, Catu y Pablo Lovero y Belu y Alejandro Muñoz sus nietos y bisnietos despiden a Laura con mucho amor y piden una oración en su memoria.
