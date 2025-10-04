SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ALMANDOZ, María Adela (Marilita), q.e.p.d., 3-10-2025. - Sus hijos, María José, Sebastián y Matías Iribarne, sus nueras Carolina Mairal y Majo Grebe y sus nietos, Manuel y Abril, Facundo, Tomás y Alma la recordaremos con el mismo amor que ella nos dio a todos. La despedimos hoy, a las 13, en Jardín de Paz.

† ALMANDOZ, María Adela (Marilita), q.e.p.d. - Liliane y Marcelo Iribarne y sus hijos María y Sebastián, Juan y Sol, Caro y Diego, y Manu y Santiago despiden a la querida Marilita con muchísimo cariño y muchas oraciones.

Aviso publicado en la edición impresa